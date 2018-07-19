"Манчестер Юнайтед" готовит 150 миллионов евро на две свои трансферные цели

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по двум игрокам мюнхенской "Баварии" - полузащитнику Тьяго Алькантаре и форварду Роберту Левандовски.

Так, по сведениям испанской прессы, за ведущих игроков немецкого гранда "красные дьяволы" планируют выложить 150 миллионов евро. На подписании 27-летнего хавбека и польского нападающего настаивает лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Челси". | soccernews.ru