"Манчестер Юнайтед" готовит для Де Хеа космический контракт

"Манчестер Юнайтед" готовит для своего вратаря Давида Де Хеа космический контракт, сообщает The Sun.

По сведениям издания, чтобы сохранить испанского стража ворот в команде, руководство "красных дьяволов" планирует платить ему 23,5 миллионов евро в год.

Таким образом, Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

Напомним, что контракт 28-летнего футболиста с "МЮ" истекает летом 2019 года, однако у клуба есть опция продления соглашения ещё на 12 месяцев.

За ситуацией вокруг Де Хеа следят "Ювентус" и ПСЖ, которые готовы купить игрока, если тот изъявит желание сменить команду.

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