"Манчестер Юнайтед" готовит для Де Хеа космический контракт

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

"Манчестер Юнайтед" готовит для Де Хеа космический контракт

"Манчестер Юнайтед" готовит для своего вратаря Давида Де Хеа космический контракт, сообщает The Sun.

По сведениям издания, чтобы сохранить испанского стража ворот в команде, руководство "красных дьяволов" планирует платить ему 23,5 миллионов евро в год.

Таким образом, Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

Напомним, что контракт 28-летнего футболиста с "МЮ" истекает летом 2019 года, однако у клуба есть опция продления соглашения ещё на 12 месяцев.

За ситуацией вокруг Де Хеа следят "Ювентус" и ПСЖ, которые готовы купить игрока, если тот изъявит желание сменить команду.

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