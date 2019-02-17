"Манчестер Юнайтед" готовит для Де Хеа самый крупный контракт в истории АПЛ

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

"Манчестер Юнайтед" готовит для Де Хеа самый крупный контракт в истории АПЛ

"Манчестер Юнайтед" продолжает вести переговоры с вратарем Давидом Де Хеа о новом контракте.

Как сообщает Mirror, клуб готов предложить голкиперу пятилетний контракт, который принесет ему 102 миллиона евро. Отмечается, что это самое крупное соглашение в истории АПЛ.

Контракт Де Хеа с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года. В этом сезоне он провел 32 матча, из них в 9 отстоял на ноль.

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