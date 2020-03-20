"Манчестер Юнайтед" готовит для Кантона должность в клубе

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"Манчестер Юнайтед" готовит для Кантона должность в клубе

Известный в прошлом французский футболист Эрик Кантона может вернуться в "Манчестер Юнайтед" в новой роли.

53-летний бывший форвард выступал за "красных дьяволов" с 1992 по 1997 год и забил 81 гол в 179 матчах.

По информации Mirror, клуб заинтересован в возвращении Кантона и готовит для него должность посла.

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