"Манчестер Юнайтед" готовит для Кантона должность в клубе
Известный в прошлом французский футболист Эрик Кантона может вернуться в "Манчестер Юнайтед" в новой роли.
53-летний бывший форвард выступал за "красных дьяволов" с 1992 по 1997 год и забил 81 гол в 179 матчах.
По информации Mirror, клуб заинтересован в возвращении Кантона и готовит для него должность посла.
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
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|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
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