"Манчестер Юнайтед" готовит финальное предложение по Дайеру

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"Манчестер Юнайтед" готовит финальное предложение по Дайеру

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему интересуется хавбеком лондонского "Тоттенхэма" Эриком Дайером, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные дьяволы" намерены сделать финальное предложение по 23-летнему футболисту. "МЮ" готов заплатить за лидера "шпор" 68 миллионов евро.

Дайер выступает за "Тоттенхэм" с 2014 года, сыграл 135 матчей и забил 8 голов.

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