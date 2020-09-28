"Манчестер Юнайтед" готовит финальное предложение по трансферу Джейдона Санчо

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему интересуется английским полузащитником дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб готовит финальное предложение по трансферу англичанина. Ранее сообщалось, что "Боруссия" не намерена продавать игрока меньше, чем за 120 миллионов евро. Стоит отметить, что в Англии трансферное окно закрывается 16 октября.

20-летний Санчо выступает за "Боруссию" с 2017 года. Всего он провел за немецкий клуб 102 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

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