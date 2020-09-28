"Манчестер Юнайтед" готовит финальное предложение по трансферу Джейдона Санчо

Теги боруссия дортмундманчестер юнайтедджейдон санчотрансферы

"Манчестер Юнайтед" готовит финальное предложение по трансферу Джейдона Санчо

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему интересуется английским полузащитником дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб готовит финальное предложение по трансферу англичанина. Ранее сообщалось, что "Боруссия" не намерена продавать игрока меньше, чем за 120 миллионов евро. Стоит отметить, что в Англии трансферное окно закрывается 16 октября.

20-летний Санчо выступает за "Боруссию" с 2017 года. Всего он провел за немецкий клуб 102 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

Не пропустите: "Барселона" отклонила крупное предложение по Фати. Возможно, оно поступило от "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ансу Фати не смог получить приз лучшему игроку матча из-за своего возраста

Ансу Фати не смог получить приз лучшему игроку матча из-за своего возраста

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов