"Манчестер Юнайтед" готовит громкое подписание перед закрытием трансферного окна

1 Теги манчестер юнайтедлестер ситижозе моуриньюхарри магуайр

"Манчестер Юнайтед" готовит громкое подписание перед закрытием трансферного окнаПеред закрытием трансферного окна "Манчестер Юнайтед" готовит громкое подписание, информирует Express.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" по запросу своего главного тренера Жозе Моуринью планируют предпринять попытки подписать защитника "Лестера" Харри Магуайра. За 25-летнего бека "лис" манкунианцы намерены будут готовы заплатить 90 миллионов евро.

Напомним,  "Ювентус" может предложить "Манчестер Юнайтед" многомиллионный обмен. | soccernews.ru

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