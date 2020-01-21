"Манчестер Юнайтед" готовит конкретное предложение по форварду "Лиона"
"Манчестер Юнайтед" рассчитывает усилить атаку до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, одной из главных целей "красных дьяволов" является нападающий "Лиона" Мусса Дембеле.
"Ткачи" не хотят расставаться с одним из своих лидеров, но "МЮ" рассчитывает переубедить их, предложив за игрока 50 миллионов евро плюс бонусы.
Напомним, что 23-летний Дембеле выступает за "Лион" с лета 2018 года, сыграл 75 матчей, забил 35 голов и сделал 11 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
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