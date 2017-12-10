"Манчестер Юнайтед" готовит крупное предложение по хавбеку "Интера"

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"Манчестер Юнайтед" готовит крупное предложение по хавбеку "Интера"

"Манчестер Юнайтед" вновь хочет заполучить хавбека "Интера" Ивана Перишича.

Как сообщают английские СМИ, "красные дьяволы" готовы выложить за 28-летнего хорвата 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Перишич провел 16 игр, отметился 7 голами и 6 ассистами.

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