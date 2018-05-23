"Манчестер Юнайтед" готовит многомиллионную звездную сделку с "Реалом"

"Манчестер Юнайтед" готовит многомиллионную звездную сделку с мадридским "Реалом", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом "красные дьяволы" планируют предложить за ведущего форварда королевского клуба Криштиану Роналду 70 миллионов евро и своего полузащитника Поля Погба. В "Юнайтед" надеются, что проблемы португальского бомбардира с руководством "сливочных" и налоговыми органами Испании поспособствуют его возвращению на "Олд Траффорд".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" близок к покупке защитника "Ювентуса". | soccernews.ru