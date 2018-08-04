"Манчестер Юнайтед" готовит многомиллионный обмен с "Баварией"

"Манчестер Юнайтед" готовит многомиллионный обмен игроками с мюнхенской "Баварией", информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" рассматривают возможность подписания ведущего бомбардира немецкого гранда Роберта Левандовски с включением в сделку по нему своего вингера Антони Мартиаля. Оба футболиста ранее уже заявляли о своем намерении сменить команду.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Боатенгу. | soccernews.ru