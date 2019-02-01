"Манчестер Юнайтед" готовит мощное предложение по звезде "Боруссии"

"Манчестер Юнайтед" готовит мощное предложение по вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, сообщает The Metro.

По сведениям издания, "красные дьяволы" рассматривают вариант с приобретением звёздного англичанина за 102,5 миллионов евро. Именно за такую сумму "шмели" могут расстаться со своим лидером.

Конкуренцию "МЮ" в гонке за 18-летним футболистом намерены составить ПСЖ, "Бавария", "Реал" и "Барселона".

В текущем сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 26 матчей, забил 7 голов и сделал 12 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.

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