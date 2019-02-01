"Манчестер Юнайтед" готовит мощное предложение по звезде "Боруссии"

Теги манчестер юнайтедборуссия дортмундджейдон санчотрансферы

"Манчестер Юнайтед" готовит мощное предложение по звезде "Боруссии"

"Манчестер Юнайтед" готовит мощное предложение по вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, сообщает The Metro.

По сведениям издания, "красные дьяволы" рассматривают вариант с приобретением звёздного англичанина за 102,5 миллионов евро. Именно за такую сумму "шмели" могут расстаться со своим лидером.

Конкуренцию "МЮ" в гонке за 18-летним футболистом намерены составить ПСЖ, "Бавария", "Реал" и "Барселона".

В текущем сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 26 матчей, забил 7 голов и сделал 12 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.

Не пропустите: Сульшер прокомментировал продление контракта "МЮ" с Мартиалем. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" сделал новое предложение по Азмуну, сделка близка к завершению

"Зенит" сделал новое предложение по Азмуну, сделка близка к завершению

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов