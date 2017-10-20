"Манчестер Юнайтед" готовит новые контракты для Эрреры и Феллаини

Руководство "Манчестер Юнайтед" готовит новые контракты для полузащитников Андера Эрреры и Маруана Феллаини, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, клуб уже ведёт переговоры с вышеупомянутыми футболистами, чьи соглашения истекают летом 2018 года.

В этом сезоне 28-летний Эррера сыграл за "МЮ" 9 матчей, в активе 29-летнего Феллаини 8 игр и 4 гола.

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