"Манчестер Юнайтед" готовит новые контракты для трех футболистов
"Манчестер Юнайтед" желает удержать в клубе трех игроков.
Как сообщает ESPN, речь идет о Андере Эррере, Хуане Мате и Эшли Янге, у которых по окончанию сезона истекают соглашения с клубом.
В текущем сезоне 29-летний Эррера сыграл 16 матчей, в которых забил два гола и отдал три ассиста.
30-летний Мата в нынешнем сезоне провел 21 игру, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.
На счету 33-летнего Янга в этом сезоне один забитый мяч и четыре голевые передачи в 20 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10