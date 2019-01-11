"Манчестер Юнайтед" готовит новые контракты для трех футболистов

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"Манчестер Юнайтед" готовит новые контракты для трех футболистов

"Манчестер Юнайтед" желает удержать в клубе трех игроков.

Как сообщает ESPN, речь идет о Андере Эррере, Хуане Мате и Эшли Янге, у которых по окончанию сезона истекают соглашения с клубом.

В текущем сезоне 29-летний Эррера сыграл 16 матчей, в которых забил два гола и отдал три ассиста.

30-летний Мата в нынешнем сезоне провел 21 игру, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

На счету 33-летнего Янга в этом сезоне один забитый мяч и четыре голевые передачи в 20 играх.

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