"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Джеймса

"Манчестер Юнайтед" хочет заключить новый контракт с вингером Дэниелом Джеймсом, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "красные дьяволы" готовят для валлийца соглашение до июня 2025 года.

По новому договору клуб планирует платить 22-летнему футболисту три миллиона евро за сезон плюс бонусы.

"МЮ" купил Джеймса прошлым летом у "Суонси" за 17 миллионов евро. В активе игрока 37 матчей, 4 гола и 7 ассистов.

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