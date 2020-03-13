"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Джеймса
"Манчестер Юнайтед" хочет заключить новый контракт с вингером Дэниелом Джеймсом, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, "красные дьяволы" готовят для валлийца соглашение до июня 2025 года.
По новому договору клуб планирует платить 22-летнему футболисту три миллиона евро за сезон плюс бонусы.
"МЮ" купил Джеймса прошлым летом у "Суонси" за 17 миллионов евро. В активе игрока 37 матчей, 4 гола и 7 ассистов.
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|Арсенал Лондон
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