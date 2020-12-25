"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Гринвуда
"Манчестер Юнайтед" собирается заключить новое соглашение с нападающим Мэйсоном Гринвудом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, "красные дьяволы" готовы улучшить условия контракта 19-летнего футболиста, чтобы исключить его уход в другой клуб.
Действующий договор между сторонами рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне Гринвуд сыграл за "МЮ" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед", скорее всего, не подпишет Алабу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Арбитр Данченков рассказал, что его беспокоит после избиения Широковым
-
Тарасов опубликовал фото из отпуска на Мальдивах
-
Милевский рассказал, когда завершит карьеру
-
"Ювентус" и "Рома" поспорят за американского защитника
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Гринвуда
-
Стала известна зарплата нового гендиректора "Локомотива"
-
"Челси" включился в борьбу за Холанда
-
"Милан" может зимой избавиться от двух защитников
-
Милевский прокомментировал свой переход в "Минай"
-
Аршавин высказался об отношении болельщиков к Дзюбе
-
Легендарный вратарь поборется за пост президента Парагвая
-
Главные новости дня: 24 декабря
-
Озил контактировал с турецким клубом
-
2
"Барселона" отказалась от трансфера Мустафи
-
Евсеев назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ
-
"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" интересуются трансферной целью "Барселоны"
-
Доменек возобновит тренерскую карьеру в "Нанте"
-
Появились новые детали возвращения Риомми в "Спартак"
-
Лилиан Тюрам о плевке Маркуса в соперника: "Я даже спросил у себя, действительно ли это мой сын"
-
Роналду опубликовал рождественский снимок своей семьи
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18