"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Гринвуда

"Манчестер Юнайтед" собирается заключить новое соглашение с нападающим Мэйсоном Гринвудом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "красные дьяволы" готовы улучшить условия контракта 19-летнего футболиста, чтобы исключить его уход в другой клуб.

Действующий договор между сторонами рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне Гринвуд сыграл за "МЮ" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед", скорее всего, не подпишет Алабу. | http://soccernews.ru