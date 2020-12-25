"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Гринвуда

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"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Гринвуда

"Манчестер Юнайтед" собирается заключить новое соглашение с нападающим Мэйсоном Гринвудом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "красные дьяволы" готовы улучшить условия контракта 19-летнего футболиста, чтобы исключить его уход в другой клуб.

Действующий договор между сторонами рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне Гринвуд  сыграл за "МЮ" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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