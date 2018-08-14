"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для ключевого футболиста

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для ключевого футболиста

"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для вратаря Давида Де Хеа, сообщает BBC.

По сведениям издания, несмотря на то, что мадридский "Реал" отказался от притязаний на голкипера сборной Испании после подписания Тибо Куртуа, "красные дьяволы" хотят обезопасить себя от потери ведущего игрока, ведь ранее интерес к нему проявляли и другие клубы, в частности, ПСЖ.

Действующее соглашение между 27-летним Де Хеа и "МЮ" истекает в 2019 году.

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