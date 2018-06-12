"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Рэшфорда

"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для своего форварда Маркуса Рэшфорда, информирует The Sun.

По сведениям издания, обсуждение деталей нового соглашения между "красными дьяволами" и 20-летним нападающим состоится уже по завершении Чемпионата Мира в России. Клуб будет готов предложить игроку контракт с окладом в размере 150-ти тысяч евро в неделю, что на 55 тысяч евро больше его нынешнего оклада.

Действующее соглашение Рэшфорда с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до лета 2020-го года. В завершившемся сезоне он забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач в 52 матчах за манкунианцев.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Аугсбурга". | soccernews.ru