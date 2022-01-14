"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Рэшфорда
Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд в скором времени получит предложение о продлении действующего соглашения.
Напомним, что контракт 24-летнего футболиста с "красными дьяволами" истекает 30 июня 2023 года.
По информации ESPN, руководство клуба намерено предложить форварду долгосрочный договор, условия которого пока неизвестны.
В текущем сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Борнмут
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|20
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