"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Рэшфорда

Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд в скором времени получит предложение о продлении действующего соглашения.

Напомним, что контракт 24-летнего футболиста с "красными дьяволами" истекает 30 июня 2023 года.

По информации ESPN, руководство клуба намерено предложить форварду долгосрочный договор, условия которого пока неизвестны.

В текущем сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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