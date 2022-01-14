"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Рэшфорда

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"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Рэшфорда

Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд в скором времени получит предложение о продлении действующего соглашения.

Напомним, что контракт 24-летнего футболиста с "красными дьяволами" истекает 30 июня 2023 года.

По информации ESPN, руководство клуба намерено предложить форварду долгосрочный договор, условия которого пока неизвестны.

В текущем сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с основным кандидатом на пост главного тренера. | http://soccernews.ru
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