"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для шведского таланта

Фото инстаграм Антони Эланги

"Манчестер Юнайтед" собирается заключить новое соглашение с вингером Антони Элангой, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в клубе довольны прогрессом 19-летнего футболиста, поэтому хотят продлить с ним контракт.

Шведский талант заинтересован в продолжении сотрудничества с "красными дьяволами", поэтому проблем с подписанием договора возникнуть не должно.

Эланга сыграл за основную команду "МЮ" 5 матчей и забил 1 гол.

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