"Манчестер Юнайтед" готовит первое предложение по Бэйлу

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"Манчестер Юнайтед" готовит первое предложение по Бэйлу"Манчестер Юнайтед" готовит первое предложение по вингеру мадридского "Реала" Гарету Бэйлу, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом "красные дьяволы" будут готовы предложить за 28-летнего футболиста королевского клуба 60 миллионов евро и игрока своей линии атаки Антони Мартиаля.

Отметим, что "Реал" хочет получить за Бэйла не менее 100 миллионов евро.

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