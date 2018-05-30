"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Бэйлу

Теги манчестер юнайтедреал мадридгарет бэйл

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Бэйлу"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по вингеру мадридского "Реала" Гарету Бэйлу, информирует AS.

Так, по сведениям издания, этим летом "красные дьяволы" будут готовы выложить за 28-летнего игрока "сливочных" 140 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 8 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Бавария" готова включить в сделку по Бэйлу своего ключевого игрока. | soccernews.ru

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