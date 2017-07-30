"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Дендонкеру

"Манчестер Юнайтед" намерен заполучить хавбека "Андерлехта" Леандера Дендонкера, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, "красные дьяволы" в ближайшее время сделают предложение по трансферу футболиста в размере 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дендонкер сыграл 55 поединков и отметился 6 голами.

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