"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Дендонкеру

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"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Дендонкеру

"Манчестер Юнайтед" намерен заполучить хавбека "Андерлехта" Леандера Дендонкера, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, "красные дьяволы" в ближайшее время сделают предложение по трансферу футболиста в размере 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дендонкер сыграл 55 поединков и отметился 6 голами.

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