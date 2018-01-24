"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по хавбеку "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по хавбеку "Барселоны"Английский "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по полузащитнику каталонской "Барселоны" Андре Гомешу.

Как информирует испанская пресса, "красные дьяволы" планируют подписать 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" уже в текущее трансферное окно. Однако они не намерены платить за португальцу сумму в 35 миллионов евро, которые в свое время каталонский гранд выложил за футболиста, надеясь существенным образом снизить цену на него.

В нынешнем сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назван самым богатым клубом мира. | soccernews.ru

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