"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по хавбеку "Барселоны"

Английский "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по полузащитнику каталонской "Барселоны" Андре Гомешу.

Как информирует испанская пресса, "красные дьяволы" планируют подписать 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" уже в текущее трансферное окно. Однако они не намерены платить за португальцу сумму в 35 миллионов евро, которые в свое время каталонский гранд выложил за футболиста, надеясь существенным образом снизить цену на него.

В нынешнем сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назван самым богатым клубом мира. | soccernews.ru