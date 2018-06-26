"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по хавбеку "Реала"

Теги манчестер юнайтедреал мадридматео ковачич

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по хавбеку "Реала""Манчестер Юнайтед" готовит предложение по полузащитнику мадридского "Реала" Матео Ковачичу, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, этим летом за 24-летнего хавбека королевского клуба "красные дьяволы" будут готовы выложить 50 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, сам Ковачич уже заявил о желании сменить команду. | soccernews.ru

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