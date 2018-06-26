"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по хавбеку "Реала"

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по полузащитнику мадридского "Реала" Матео Ковачичу, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, этим летом за 24-летнего хавбека королевского клуба "красные дьяволы" будут готовы выложить 50 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, сам Ковачич уже заявил о желании сменить команду. | soccernews.ru