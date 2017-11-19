"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по хавбеку "Валенсии"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюваленсиякарлос солер

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по хавбеку "Валенсии"Английский "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по полузащитнику испанской "Валенсии" Карлосу Солеру.

Как информирует The Sun, за 20-летнего хавбека "летучих мышей" "красные дьяволы" готовы будут выложить уже в зимнее трансферное окно 45 миллионов евро. В приобретении перспективного игрока заинтересован лично главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне Солер забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 12 матчах за "Валенсию".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Тоттенхэма". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов