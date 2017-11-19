"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по хавбеку "Валенсии"

Английский "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по полузащитнику испанской "Валенсии" Карлосу Солеру.

Как информирует The Sun, за 20-летнего хавбека "летучих мышей" "красные дьяволы" готовы будут выложить уже в зимнее трансферное окно 45 миллионов евро. В приобретении перспективного игрока заинтересован лично главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне Солер забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 12 матчах за "Валенсию".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Тоттенхэма". | soccernews.ru