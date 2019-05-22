"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по игроку "Атлетико"
Хавбек мадридского "Атлетико" Томас Партей летом может стать игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает Footballghana.com.
По информации источника, "красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста 50 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.
Главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер видит в ганском полузащитнике замену для Андера Эрреры, который вскоре покинет клуб.
25-летний Партей в текущем сезоне сыграл за "Атлетико" 42 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.
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