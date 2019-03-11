"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Коутиньо

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает AS со ссылкой на The Mirror.

По сведениям издания, летом "красные дьяволы" предложат за звёздного бразильца 115 миллионов евро.

Английский клуб хочет воспользоваться желанием футболиста вернуться в АПЛ и переманить его в ближайшее трансферное окно.

Напомним, что в январе 2018 года "Барселона" купила Коутиньо за 135 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "сине-гранатовых" 39 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

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