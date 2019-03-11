"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Коутиньо
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает AS со ссылкой на The Mirror.
По сведениям издания, летом "красные дьяволы" предложат за звёздного бразильца 115 миллионов евро.
Английский клуб хочет воспользоваться желанием футболиста вернуться в АПЛ и переманить его в ближайшее трансферное окно.
Напомним, что в январе 2018 года "Барселона" купила Коутиньо за 135 миллионов евро.
В текущем сезоне хавбек сыграл за "сине-гранатовых" 39 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: Коутиньо заявил о желании перейти в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Асенсио намерен перейти в топ-клуб АПЛ
-
"Реал" лидирует в Примере по заработанным пенальти
-
Каземиро впервые в карьере получил красную карточку
-
Определился лидер в гонке за хавбеком "Лиона" Ндомбеле
-
Нападающий "Жироны" Стуани повторил рекорд Примеры
-
Бензема: "Надеюсь, Солари останется"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Коутиньо
-
Солари прокомментировал победу над "Вальядолидом"
-
"Вальядолид" – "Реал" - 1:4, "Севилья" – "Реал Сосьедад" - 5:2 (видеообзоры матчей)
-
Главные новости дня: 10 марта
-
Между Рамосом и Марсело произошел конфликт на тренировке "Реала"
-
"Марсель" обыграл "Ниццу" благодаря голу Балотелли
-
Дубль Бензема помог "Реалу" разгромить "Вальядолид" в матче Ла Лиги
-
"Фиорентина" и "Лацио" разошлись миром в Серии А
-
Арбитр отменил два гола Гвардиолы в матче "Вальядолид" - "Реал"
-
Между Солари и Иско произошел очередной конфликт
-
1
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 9 тура
-
1
Роналду ярко высказался об ответном матче "Ювентус" - "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
Месси красочно отпраздновал день рождения младшего сына
-
Сульшер сделал заявление после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Арсенала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14