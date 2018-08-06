"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Магуайру

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"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Магуайру

"Манчестер Юнайтед" не теряет надежд заполучить защитника "Лестера" Харри Магуайра.

Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" готовят предложение по 25-летнему футболисту, предположительно, в размере 73 миллионов евро.

Напомним, что Магуайр является одной из приоритетных целей главного тренера "МЮ" Жозе Моуринью.

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