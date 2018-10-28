"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Магуайру

Защитник "Лестера" Харри Магуайр может перебраться в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Todomercadoweb, "красные дьяволы" готовы выложить за игрока 67 миллионов евро и увеличить ему зарплату. В настоящее время англичанин получает 4,4 миллиона евро в год.

Напомним, что в прошлом месяце Магуайр подписал с "Лестером" новый контракт до 2023 года.

В текущем сезоне Магуайр принял участие в 10 матчах и забил два гола.

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