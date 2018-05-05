"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Мертенсу

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"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Мертенсу

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в стане "красных дьяволов" рассчитывают, что в связке с 31-летним бельгийцем лучше будет играть главный бомбардир команды Ромелу Лукаку.

Отметим, что сумма отступных в контракте Мертенса составляет 28 миллионов евро.

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