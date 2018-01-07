"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Озилу

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести хавбека "Арсенала" Месута Озила.

Как сообщает A Bola, "красные дьяволы" в ближайшее время предложат за игрока 40 миллионов евро.

Отметим, что летом у Озила истечет соглашение с "Арсеналом".

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