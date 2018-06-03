"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Роналду

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"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Роналду

"Манчестер Юнайтед" попытается подписать форварда "Реала" Криштиану Роналду.

Как сообщает испанская пресса, манкунианцы готовы предложить за лидера "сливочных" 200 миллионов евро. Ранее сообщалось, что португалец уже объявил партнерам по команде о своем уходе из клуба.

Напомним, что Роналду был игроком "МЮ" с 2003 по 2009 год.

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