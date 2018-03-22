"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по ведущему защитнику "Баварии"
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по ведущему защитнику мюнхенской "Баварии" Джерому Боатенгу, информирует Express.
По сведениям источника, ближайшим летом за 29-летнего бека чемпионов Германии "красные дьяволы" будут готовы выложить 57 миллионов евро.
На игрока также претендуют "Манчестер Сити", мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".
В нынешнем сезоне Батенг забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 24 матчах за "Баварию".
Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Варану. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Аргентина встретится с Италией в товарищеском матче
-
Лучше не придумаешь! Россия откроет календарный год поединком против Бразилии
-
Ностальгируя по Мундиалю: Украина протестирует Саудовскую Аравию
-
Рональд Куман дебютирует во главе сборной: Нидерланды сыграют против Англии
-
Другая вселенная: что творится за пределами топ-5 чемпионатов Европы
Лента новостей
-
Болт считает себя круче Месси
-
Семин: "Локомотиву" очень неудобно играть с "Амкаром" 31 марта"
-
"Реал" определился с ценой на Бэйла
-
Мотта дисквалифицирован на три матча
-
"Лацио" нашел замену Иммобиле в АПЛ
-
Швец рассказал, как Месси угрожал Мусаккио
-
Буффон сравнил Роналду и Месси
-
"Шахтёр" намерен подписать очередного бразильского хавбека
-
Тер Штеген: "Не стоит сравнивать меня с Месси"
-
"Тоттенхэм" нашёл замену Алдервейрелду
-
Бубнов: "Не думаю, что в игре с Бразилией Россию ждет большой разгром"
-
Кейн готов пойти на финансовые уступки ради перехода в "Реал"
-
Артур прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"
-
Гильерме назвал главных конкурентов "Локомотива" в борьбе за чемпионство
-
Роналду озвучил "Реалу" свои требования по новому окладу
-
Моуринью заинтересован в подписании двух защитников из Ла Лиги
-
"Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Челси"
-
В услугах Аллегри заинтересованы пять европейских топ-клубов
-
Луис Адриано: "Готов завершить карьеру в "Спартаке"
-
"Атлетико" готов потратить 120 миллионов евро на замену Гризманну
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20