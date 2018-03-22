"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по ведущему защитнику "Баварии"

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"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по ведущему защитнику "Баварии""Манчестер Юнайтед" готовит предложение по ведущему защитнику мюнхенской "Баварии" Джерому Боатенгу, информирует Express.

По сведениям источника, ближайшим летом за 29-летнего бека чемпионов Германии "красные дьяволы" будут готовы выложить 57 миллионов евро.

На игрока также претендуют "Манчестер Сити", мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".

В нынешнем сезоне Батенг забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 24 матчах за "Баварию".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Варану. | soccernews.ru

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