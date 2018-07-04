"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по ведущему защитнику "Реала"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюреал мадридрафаэль варан

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по ведущему защитнику "Реала""Манчестер Юнайтед" готовит предложение по ведущему защитнику мадридского "Реала" Рафаэлю Варану, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что видеть игроком своей команды 25-летнего бека "сливочных" пожелал лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Наставник манкунианцев уже определил француза в качестве приоритетного кандидата на укрепление центра обороны "МЮ".

В прошлом сезоне Варан сделал 2 результативные передачи в 44 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" подписал опытного вратаря. | soccernews.ru

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