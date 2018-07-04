"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по ведущему защитнику "Реала"

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по ведущему защитнику мадридского "Реала" Рафаэлю Варану, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что видеть игроком своей команды 25-летнего бека "сливочных" пожелал лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Наставник манкунианцев уже определил француза в качестве приоритетного кандидата на укрепление центра обороны "МЮ".

В прошлом сезоне Варан сделал 2 результативные передачи в 44 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" подписал опытного вратаря. | soccernews.ru