"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Виллиану

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"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Виллиану"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по вингеру лондонского "Челси" Виллиану, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, за 29-летнего игрока "аристократов" "красные дьяволы" будут готовы выложить 70 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 55 матчах за "Челси".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов заплатить 110 миллионов евро за звезду Серии А. | soccernews.ru

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