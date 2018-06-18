"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Виллиану

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по вингеру лондонского "Челси" Виллиану, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, за 29-летнего игрока "аристократов" "красные дьяволы" будут готовы выложить 70 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 55 матчах за "Челси".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов заплатить 110 миллионов евро за звезду Серии А. | soccernews.ru