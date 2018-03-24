"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по вингеру "Баварии"

Вингер "Баварии" Дуглас Коста может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Mirror, "Манчестер Юнайтед" готов выложить за бразильца более 45 миллионов евро. Напомним, что Коста в настоящее время выступает на правах аренды за "Ювентус".

Отмечается, что "Ювентус" планирует летом выкупить Косту у "Баварии" за 53 миллиона.

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