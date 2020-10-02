"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по вингеру "Севильи"
Правый вингер "Севильи" Лукас Окампос может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", утверждает ESPN.
По сведениям издания, "красные дьяволы" нацелились на аргентинца после неудачных попыток заполучить Джейдона Санчо ("Боруссия Д") и Усмана Дембеле ("Барселона").
"Севилья" готова отпустить своего игрока на "Олд Траффорд" за 40 миллионов евро.
26-летний Окампос выступает за андалусийский клуб с лета 2019 года, сыграл 47 матчей, забил 18 голов и сделал 5 ассистов.
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|Команда
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|1
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|27
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18