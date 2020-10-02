"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по вингеру "Севильи"

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"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по вингеру "Севильи"

Правый вингер "Севильи" Лукас Окампос может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", утверждает ESPN.

По сведениям издания, "красные дьяволы" нацелились на аргентинца после неудачных попыток заполучить Джейдона Санчо ("Боруссия Д") и Усмана Дембеле ("Барселона").

"Севилья" готова отпустить своего игрока на "Олд Траффорд" за 40 миллионов евро.

26-летний Окампос выступает за андалусийский клуб с лета 2019 года, сыграл 47 матчей, забил 18 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Дуглас Коста отказался переходить в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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