"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Атлетико"
"Манчетсер Юнайтед" планирует приобрести защитника "Атлетико" Симе Врсалько.
Как сообщает Mirror, на трансфере игрока настаивает тренер "МЮ" Жозе Моуринью. Отметим, что "красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста 40 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Врсалько 5 голевых передач в 29 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30