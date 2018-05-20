"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Атлетико"

Теги манчестер юнайтедатлетико мадридсиме врсалько

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Атлетико"

"Манчетсер Юнайтед" планирует приобрести защитника "Атлетико" Симе Врсалько.

Как сообщает Mirror, на трансфере игрока настаивает тренер "МЮ" Жозе Моуринью. Отметим, что "красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста 40 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Врсалько 5 голевых передач в 29 матчах.

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