"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику каталонской "Барселоны" Йерри Мине, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, за 23-летнего бека "сине-гранатовых" "красные дьяволы" будут готовы выложить 40 миллионов евро.

Отметим, что именно столько за колумбийца и желает получить каталонский гранд. В подписании Мины заинтересован лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

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