"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Барселоны""Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику каталонской "Барселоны" Йерри Мине, информирует Sky Sports.

По сведениям источника, "красные дьяволы" решили отказаться от приобретения лидера обороны "Лестера" Харри Магуайра из-за его высокой трансферной стоимости и переключить свое внимание на 23-летнего бека "сине-гранатовых". Ожидается, что за колумбийца манкунианцы будут готовы выложить 34 миллиона евро.

Напомним,  Мартиаль прокомментировал свою отлучку из расположения "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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