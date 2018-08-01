"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Барселоны"
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику каталонской "Барселоны" Йерри Мине, информирует Sky Sports.
По сведениям источника, "красные дьяволы" решили отказаться от приобретения лидера обороны "Лестера" Харри Магуайра из-за его высокой трансферной стоимости и переключить свое внимание на 23-летнего бека "сине-гранатовых". Ожидается, что за колумбийца манкунианцы будут готовы выложить 34 миллиона евро.
Напомним, Мартиаль прокомментировал свою отлучку из расположения "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тер Штеген прокомментировал уход Роналду из "Реала"
-
На Промеса появился претендент из АПЛ
-
"Локомотив" - "Спартак": где смотреть трансляцию матча
-
"Барселона" приняла итоговое решение по будущему Дембеле
-
Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену Модричу
-
Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП
-
"Милан" принял решение по будущему Доннаруммы
-
Подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Официально: Бонуччи проходит медобследование в "Ювентусе"
-
Игуаин готовится пройти медобследование в "Милане"
-
"Барселоне" вряд ли удастся подписать Погба
-
"Реал" может расстаться со своим самым дорогим летним приобретением
-
"Милан" проявляет интерес к двум хавбекам
-
Промес не перейдет в "Рому"
-
1
Румменигге: "Роналду? "Бавария" никогда не потратит 105 миллионов евро на 33-летнего игрока"
-
Перес и Лопетеги определили четыре кандидатуры на усиление атаки "Реала"
-
Бонуччи прибыл в Турин
-
Игуаин уже проходит медобследование в "Милане"
-
Семак дал характеристику следующему сопернику "Зенита"
-
Стали известны детали предложения, которое готовит "Интер" по Модричу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31