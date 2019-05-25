"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Бетиса"

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"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Бетиса"

"Манчестер Юнайтед" хочет усилиться левым защитником "Бетиса" Хуниором Фирпо, сообщает AS.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы предложить за 22-летнего футболиста от 25 до 30 миллионов евро.

Ранее перспективный испанец доминиканского происхождения входил в сферу интересов "Реала", но сейчас королевский клуб переключил внимание на Ферлана Менди из "Лиона".

В текущем сезоне Фирпо сыграл за "Бетис" 29 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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