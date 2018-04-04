"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Наполи"

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"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Наполи""Манчестер Юнайтед" готовит первое предложение по защитнику "Наполи" Фаузи Гуламу, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, "красные дьяволы" рассчитывают заполучить 27-летнего бека "партенопейцев" до выхода команды из отпуска следующим летом. За алжирца они готовы будут заплатить 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гулам забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за "Наполи".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" примет участие в предсезонном турнире в США. | soccernews.ru

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