"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" готовит первое предложение по защитнику "Наполи" Фаузи Гуламу, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, "красные дьяволы" рассчитывают заполучить 27-летнего бека "партенопейцев" до выхода команды из отпуска следующим летом. За алжирца они готовы будут заплатить 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гулам забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за "Наполи".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" примет участие в предсезонном турнире в США. | soccernews.ru