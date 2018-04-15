"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику ПСЖ

Теги манчестер юнайтедпсжлайвин курзава

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику ПСЖ"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику ПСЖ Лайвину Курзава, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "красные дьяволы" будут готовы заплатить за 25-летнего бека парижан 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Курзава забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи в 26 матчах за ПСЖ.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" уступил "Вест Бромвичу". | soccernews.ru

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