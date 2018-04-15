"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику ПСЖ Лайвину Курзава, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "красные дьяволы" будут готовы заплатить за 25-летнего бека парижан 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Курзава забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи в 26 матчах за ПСЖ.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" уступил "Вест Бромвичу". | soccernews.ru