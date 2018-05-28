"Манчестер Юнайтед" готовит рекордный трансфер

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича 109 миллионов евро.

Если трансфер состоится, то сделка будет рекордной для манчестерского клуба.

В сербе "МЮ" видит замену Майклу Кэррику и Маруану Феллаини. Первый завершил карьеру футболиста, а второй может покинуть клуб летом.

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