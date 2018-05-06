"Манчестер Юнайтед" готовит выгодное предложение для защитника "Реала"

Теги манчестер юнайтедрафаэль варанреал мадрид

"Манчестер Юнайтед" готовит выгодное предложение для защитника "Реала""Манчестер Юнайтед" готовит выгодное предложение для защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом "красные дьяволы" намерены предпринять попытки подписать 25-летнего бека "сливочных". При этом "Юнайтед" будет готов предложить французу более выгодный контракт, нежели тот имеет в королевском клубе.

В нынешнем сезоне Варан сделал 2 результативные передачи в 40 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назвал "Челси" условия трансфера Мартиаля. | soccernews.ru

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Егор

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