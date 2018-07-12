"Манчестер Юнайтед" готовится начать переговоры по звезде "Реала"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюгарет бэйлреал мадрид

"Манчестер Юнайтед" готовится начать переговоры по звезде "Реала""Манчестер Юнайтед" готовится начать переговоры по звезде мадридского "Реала" Гарету Бэйлу, информирует Manchester Evening News.

Так. по сведениям издания, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью и их исполнительный директор Эд Вудворд определили 28-летнего игрока "сливочных" главной трансферной целью для своего клуба на текущее лето. В ближайшее время манкунианцы могут сделать официальный запрос по трансферу валлийца.

Напомним, Лопетеги принял решение по будущему Бэйла. | soccernews.ru

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