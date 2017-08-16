"Манчестер Юнайтед" готовится подписать контракт с очередным новичком

Английский "Манчестер Юнайтед" готовится подписать контракт с очередным своим новичком, информирует The Independent.

По сведениям издания, "красные дьяволы" уже начали обсуждение условий нового соглашения со Златаном Ибрагимовичем, который продолжает восстанавливаться от травмы и контракт которого с клубом истек текущим летом.

Напомним, Фердинанд хотел бы видеть в "Манчестер Юнайтед" Неймара. | soccernews.ru