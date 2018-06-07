"Манчестер Юнайтед" готовится сделать предложение по Роналду

"Манчестер Юнайтед" готовится сделать предложение по ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям испанской прессы, этим летом за 33-летнего форварда "сливочных" "красные дьяволы" будут готовы выложить до 150-ти миллионов евро. При этом также манкунианцы рассматривают вариант с включением в сделку по португальцу своего полузащитника Поля Погба.

Напомним, Роналду поделился ожиданиями от ЧМ-2018. | soccernews.ru