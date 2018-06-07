"Манчестер Юнайтед" готовится сделать предложение по Роналду

Теги реал мадридманчестер юнайтедполь погбакриштиану роналду

"Манчестер Юнайтед" готовится сделать предложение по Роналду"Манчестер Юнайтед" готовится сделать предложение по ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям испанской прессы, этим летом за 33-летнего форварда "сливочных" "красные дьяволы" будут готовы выложить до 150-ти миллионов евро. При этом также манкунианцы рассматривают вариант с включением в сделку по португальцу своего полузащитника Поля Погба.

Напомним, Роналду поделился ожиданиями от ЧМ-2018. | soccernews.ru

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