"Манчестер Юнайтед" готовится закрыть трансфер португальского хавбека

Хавбек лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш в ближайшие дни может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sportsmole, о трансфере португальца могут объявить уже на следующей неделе. Футболист заключит с "МЮ" долгосрочное соглашение, по которому будет получать около 6 миллионов евро в год.

Напомним, что "Спортинг" хочет выручить с продажи игрока не менее 70 миллионов евро. Ранее интерес к нему проявляли "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне на счету Фернандеша 32 забитых мяча и 18 ассистов в 53 играх.

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